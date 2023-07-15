Белорусские драники из молодой картошки - пальчики оближешь: секретный рецепт

В середине лета многие садоводы подкапывают картошке, соскучившись по свежим овощам. Жареная с грибочками, вареная с укропом, запеченная в костре – самое время для этих летних блюд. А еще можно приготовить белорусские драники, которых домочадцы попросят добавки. Секрет – в количестве муки.

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Измельчаем картофель и лук на мелкой терке, сливаем как следует сок из получившейся кашицы, разбиваем куриное яйцо, солим, перчим и добавляем муку. Считается, что вкуснее драники без муки, но если нужно, чтобы готовое блюдо при хранении не потемнело, то достаточно 2-3 ст ложек на полтора килограмма картофеля.

А вот сметану или какие-либо другие компоненты добавлять в тесто не нужно.

По материалам сайта Belnovosti