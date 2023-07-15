Колорадский жук будет повержен: как белорусские дачники спасают картофельные поля от прожорливого вредителя

Появлению колорадского жука на картошке вряд ли кто-то обрадуется. Полосатый гость и его обжоры-личинки быстро распространяются по полю и способны оставить садовода без урожая. Причем, полакомиться незваный вредитель любит и помидорами, и баклажанами, и некоторыми другими культурами.

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Белорусские садоводы раскрыли свой способ борьбы с вредителем. Они давно используют для этого народное средство на уксусе. Готовится раствор для опрыскивания легко, ингредиенты есть на любой кухне. Надо взять сухую горчицу, 100 мл уксуса, 10 литров воды. Все смешать и распылить на кусты.

По материалам сайта Belnovosti