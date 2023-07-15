Помидоры зардеют на ветках быстрее от аптечной хитрости: садоводы не ждут милостей от природы

Середина лета, а помидоры до сих пор не спеют? Причин может быть множество – это и неправильный полив, и отсутствие подкормки, и избыток пасынков, которые почему-то продолжают зеленеть и красть питание растения.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Но что делать, если томаты на грядке получили все необходимое внимание и заботу садовода? Следует прибегнуть к хитрости, которой пользуются издавна мудрые дачники. Ускоряет созревание плодов йод, можно опрыскать ветки слабым раствором. Для этого 30–40 капель спиртового йодного раствора вносят в 10-литровое ведро с водой.

По материалам Telegram-канала "Дачница"