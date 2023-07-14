Что делать, если огурцы растут кривыми и косыми: это легко исправить — совет агронома

Не спешите огорчаться, если огурцы растут кривыми и косыми. Ситуацию можно легко исправить. Конечно, завязи причудливой формы уже не выпрямить. Однако на следующую партию все еще можно повлиять.

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По словам агронома Михаила Воробьева, лучшим выходом будет внести удобрения под корень и оборвать все кривые огурцы.

Эксперт отметил, что такие действия закроют дефицит питательных веществ и избавят растение от необходимости поддерживать плоды неправильной формы.

Вскоре после этих процедур появятся ровные красивые завязи. Новые огурчики будут радовать вас не только вкусом, но и своим внешним видом.

Источник: aif.ru