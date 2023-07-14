Не 90 и не 100 рублей: назван курс доллара и евро на 17 июля — что случится в понедельник

Рубль на торгах в эту пятницу, 14 июля, не совершил на торгах на Московской валютной бирже не совершил резких скачков ни вверх, ни вниз.

Он немного подорожал к доллару и немного подешевел к евро и юаню. Торги завершились на показателях в 90 рублей за доллар, 101 рубль - за евро, 12, 62 рубля - за юань.

Аналитики все больше склоняются к тому, что рубль до конца года останется примерно на этих же позициях.

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