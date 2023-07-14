Не 90 и не 100 рублей: назван курс доллара и евро на 17 июля — что случится в понедельник

Рубль на торгах в эту пятницу, 14 июля, не совершил на торгах на Московской валютной бирже не совершил резких скачков ни вверх, ни вниз.
Он немного подорожал к доллару и немного подешевел к евро и юаню. Торги завершились на показателях в 90 рублей за доллар, 101 рубль - за евро, 12, 62 рубля - за юань.
Аналитики все больше склоняются к тому, что рубль до конца года останется примерно на этих же позициях.
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В ближайший понедельник на торгах, по прогнозам аналитиков, мы увидим примерно такую же картину. Доллар будет стоить не 90 рублей, евро - не 100. Чуть выше или около этих значений.
«Наши ориентиры в отношении курса рубля к доллару, евро и юаню на торги этого понедельника: 89–91 рубль, 100–102 рубля и 12,3–12,7 рубля соответственно», — прогнозирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
По материалам 1prime.ru.