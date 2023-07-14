Этот камень заменяет дезодорант: справляется с запахом пота из-под мышек лучше любого антиперсперанта

Мало кто знает, но есть камень, который не уступает по своей эффективности дезодоранту.
Минеральный антиперсперант в форме кристалла - натуральный аналог промышленных средств от запаха пота.
Этот камень - алунит. Он без запаха, не оставляет белых пятен на одежде и хватает его на два года. Его так и называют - природный дезодорант.
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Алунит обладает антибактериальными и антисептическими свойствами. Чтобы с его помощью избавиться от запаха пота, кристалл нужно смочить водой и протереть им подмышки.
Поры при пользовании алунитом не забиваются, неприятный запах уходит, а кожа тонизируется.
По материалам infoniac.ru.