Когда нужно пересаживать клубнику, чтобы не остаться без ягоды на следующий год — четкое правило

Если вы стали замечать, что клубника как-то измельчала. Попробуйте вспомнить, когда вы в последний раз ее пересаживали. Если с тех пор прошло много лет, то проблема именно в этом.

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Запомните раз и навсегда: клубника нуждается в пересадке каждые 3, максимум 4 года.

Процедуру рекомендуется проводить ранней весной или в конце лета. Это важный момент, так как корни растений не смогут адаптироваться, если температура на улице будет ниже 7°C.

При этом стоит помнить о том, что если посадить клубнику в конце августа или в начале сентября, то кустики дадут урожай уже в следующем сезоне. А если отложить это мероприятие до весны, то урожай появится только через год.

Источник: издание belnovosti.by