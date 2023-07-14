Стоит ли бежать в обменник: сколько будут стоить евро и доллар в ближайшие месяцы — надежды на лучшее растаяли

Рубль на валютных торгах уже третий месяц медленно, но верно дешевеет. В эту пятницу, 14 июля, на торгах на Московской валютной бирже доллар к моменту закрытия стоил 90 рублей, евро - 101 рубль.
При этом часть аналитиков делают весьма негативные прогнозы, не давая рублю шанса на рост и лишая нас надежды на более выгодный курс валют в обменниках.
Эксперты в сфере финансов заявляют, что приблизительно такими, как сейчас на бирже, цифры курса валют останутся до конца этого года.
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«Подсчитано, что выйти на равновесный, сбалансированный бюджет в этом году удастся только при курсе в 90 за доллар и выше.
К сожалению, к такому курсу нам всем придется привыкать. Тем более, что аппетиты Минфина будут только расти, а он всегда выступал застрельщиком в подобных делах; Центробанк только эпизодически принимал меры по защите верхней границы валютного коридора. Вероятность того, что при некоем благоприятном стечении обстоятельств доллар уйдет в район 85, невелика», - считает финансовый аналитик Сергей Дроздов.
По материалам MK.RU.