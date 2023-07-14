Стоит ли бежать в обменник: сколько будут стоить евро и доллар в ближайшие месяцы — надежды на лучшее растаяли

Рубль на валютных торгах уже третий месяц медленно, но верно дешевеет. В эту пятницу, 14 июля, на торгах на Московской валютной бирже доллар к моменту закрытия стоил 90 рублей, евро - 101 рубль.

При этом часть аналитиков делают весьма негативные прогнозы, не давая рублю шанса на рост и лишая нас надежды на более выгодный курс валют в обменниках.

Эксперты в сфере финансов заявляют, что приблизительно такими, как сейчас на бирже, цифры курса валют останутся до конца этого года.

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