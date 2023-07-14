Чем взбодрить слабые кусты огурцов, перцев и томатов — оживут через 8 часов

Даже у самых ответственных дачников некоторые посадки упорно не хотят развиваться. Вместо этого они вянут и чахнут.

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Если на ваших грядках тоже есть такие хилые растения, то не спешите с ними расставаться. Прежде чем это сделать, попробуйте в действие одно секретное средство.

Для приготовления чудодейственного состава вам потребуется растворить половину столовой ложки лимонной кислоты в пяти литрах теплой воды.

Этим средством необходимо полить все проблемные растения. На один корешок рекомендуется брать около 0,5 литра кислой подкормки.

Процедуру следует проводить в вечернее время. За ночь кусты восстановят силы и к утру будут выглядеть намного лучше.

Источник: издание belnovosti.by