Нанесите на кожу и стряхните лишнее: эффективный способ избавиться от запаха пота без дезодоранта

Молодая красивая девушка. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кому важно использовать натуральные средства.

Некоторые люди по каким-то своим причинам не доверяют дезодорантам и антиперсперантам в борьбе с запахом пота.

Они отдают предпочтение домашним средствам, которые считаются натуральными. В их число входит и пищевая сода. Она, действительно, хорошо справляется с поглощением неприятных запахов, даря телу аромат естественной чистоты.

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Использовать соду в качестве антиперсперанта очень просто. Нужно небольшое количество пищевой соды нанести на увлажненное тело в области подмышек. Лишнее просто стряхнуть.

По материалам infoniac.ru.

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