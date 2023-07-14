Нанесите на кожу и стряхните лишнее: эффективный способ избавиться от запаха пота без дезодоранта

Некоторые люди по каким-то своим причинам не доверяют дезодорантам и антиперсперантам в борьбе с запахом пота.

Они отдают предпочтение домашним средствам, которые считаются натуральными. В их число входит и пищевая сода. Она, действительно, хорошо справляется с поглощением неприятных запахов, даря телу аромат естественной чистоты.

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