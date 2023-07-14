Муравейник опустеет через 2 суток: насекомые убегут в лес или дальше — испугаются запаха

Если на вашем участке поселились муравьи, то пора указать им на выход. Ведь эти вредные насекомые не только подъедают самые сладкие ягоды, но и тащат за собой тлю. А уж этот мелкий пакостник расправится с посадками в два счета.

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Чтобы разобраться с тлей, дачники готовят перцовый отвар. А с муравьями дела обстоят намного проще.

Эти насекомые боятся запаха нашатырного спирта. Поэтому избавиться от них можно с помощью аптечного препарата.