Муравейник опустеет через 2 суток: насекомые убегут в лес или дальше — испугаются запаха

Если на вашем участке поселились муравьи, то пора указать им на выход. Ведь эти вредные насекомые не только подъедают самые сладкие ягоды, но и тащат за собой тлю. А уж этот мелкий пакостник расправится с посадками в два счета.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Чтобы разобраться с тлей, дачники готовят перцовый отвар. А с муравьями дела обстоят намного проще.
Эти насекомые боятся запаха нашатырного спирта. Поэтому избавиться от них можно с помощью аптечного препарата.
Для приготовления состава нужной концентрации растворите 50 мл нашатырного спирта в 5 л воды. А затем вылейте полученное средство прямо на муравейник.
Можете не сомневаться: насекомые будут в шоке! Они тут же начнут собирать вещички и покинут свое дурно пахнущее жилище в течение 2 суток.
Источник: Дзен-канал «Твоя усадьба»