Намазать кефир на доски – советы дачников в борьбе с вредителями

Стало известно, для чего опытные дачники берут с собой на участок кефир и наносят его на доски.
Оказалось, что при помощи кефира дачники избавляются от слизней.
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Нужно найти на участке маленькое углубление. Сверху на ямку стоит положить небольшую доску. С одной стороны она должна быть пропитана кефиром, чтобы наверняка привлечь моллюсков.
Важно положить доску таким образом, чтобы слизни могли пробраться под нее и попасть в ловушку. После того, как слизни окажутся в ямке, их можно уничтожить. Об этом рассказали в belnovosti.by.
Напомним, ранее эксперты рассказали, для чего нужно залить лист смородины кипятком.