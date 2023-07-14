Зафиксирован на этом уровне, меняться не будет: озвучен новый курс доллара

Пункт обмена валюты. Фото: Global Look Press

Центробанк России установил курс валют на ближайшие выходные - 15 и 16 июля.

Центробанк России ежедневно устанавливает официальный курс валют по итогам торгов на Московской валютной биржи. Действует он до окончания следующих торгов.

По пятницам Центробанк озвучивает, сколько будет стоить валюта в течение двух ближайших дней. Эта цифра фиксируется и не меняется до понедельника.

Итак, курс доллара в пятницу, 14 июля, снизился на 0,0567 рубля, составив 90,1190 рубля (90,1757 рубля на 14 июля).

Курс евро поднялся на 0,5204 рубля, до 101,1992 рубля (предыдущее значение — 100,6788 рубля).
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Напомним, ранее аналитики высказывались в пользу того, что к концу лета доллар будет торговаться в коридоре 80-88 рублей.

По материалам banki.ru.

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