Зафиксирован на этом уровне, меняться не будет: озвучен новый курс доллара

Центробанк России ежедневно устанавливает официальный курс валют по итогам торгов на Московской валютной биржи. Действует он до окончания следующих торгов.

По пятницам Центробанк озвучивает, сколько будет стоить валюта в течение двух ближайших дней. Эта цифра фиксируется и не меняется до понедельника.

Итак, курс доллара в пятницу, 14 июля, снизился на 0,0567 рубля, составив 90,1190 рубля (90,1757 рубля на 14 июля).

Курс евро поднялся на 0,5204 рубля, до 101,1992 рубля (предыдущее значение — 100,6788 рубля).

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