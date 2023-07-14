Крахмал и мыльная стружка спасут ваши ковры от пыли и грязи

Даже опытные и трудолюбивые домохозяйки не любят возиться с уборкой напольных ковров. Все дело в том, что многие средства бытовой химии не справляются с очисткой этой поверхности.

Хозяйки предпочитают сдавать ковры в химчистку. Но не спешите сворачивать ковер и отвозить его. Мыльная стружка и крахмал сэкономят ваши деньги.

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Просто смешайте один стакан крахмала с одной столовой ложкой мыла и посыпьте получившейся смесью ковер. Затем нужно тщательно потереть ковер жесткой щеткой и пропылесосить его. После этой процедуры грязи на ворсе изделия не останется. Об этом методе рассказали в novate.ru.