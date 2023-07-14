Тля скукожится после одного опрыскивания: ни одна букашка не выстоит — муравьи будут в ужасе

Обычно тля идет в комплекте с муравьями. Поэтому опытные дачники рекомендуют избавляться от обоих вредителей сразу.

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Попрощаться с муравьями можно с помощью раствора нашатырного спирта. А вот с тлей все немного сложнее. Придется постоять у плиты.

Смешайте 50 гр красного жгучего перца с 1 л воды и поставьте состав на огонь. Доведите жидкость до кипения и подождите 20 минут. Когда время пройдет, снимите кастрюлю с плиты и уберите ее в сторону на 7-8 часов.