Чем опрыскать огурцы в июле, чтобы завязи поперли изо всех щелей — соберете 3 ведра с куста

Чтобы вырастить рекордный урожай огурцов, нужно внести три подкормки за сезон.

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В первый раз растениям потребуется стимулятор через 5 дней после пересадки в открытый грунт. Во второй раз удобрение следует внести в период цветения. А третью подкормку необходимо дать во время роста завязей. О ней и пойдет речь.

Чтобы приготовить мощное средство, нужно растворить 100 гр сырых дрожжей в литре подогретого молока. И подождать около 4 часов. Далее следует разбавить состав теплой водой в соотношении 1 к 10 и провести опрыскивание по листу.