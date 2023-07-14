Чайная ложка на полстакана воды: эффективное средство от запаха пота из подмышек делаем сами — справляемся с проблемой без дезодоранта

Если вы не сторонник использования дезодорантов для нейтрализации неприятного запаха из подмышек, у нас есть для вас лайфхак.
Заменить дезодорант можно перекисью водорода. Это средство отлично убивает бактерии, являющиеся источником неприятного запаха потного тела.
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В половину стакана воды нужно добавить одну чайную ложку перекиси водорода. Хорошо размешать. Протирайте подмышки этим раствором каждое утро, и неприятный запаха пота улетучится.
По материалам infoniac.ru.