Чайная ложка на полстакана воды: эффективное средство от запаха пота из подмышек делаем сами — справляемся с проблемой без дезодоранта

Если вы не сторонник использования дезодорантов для нейтрализации неприятного запаха из подмышек, у нас есть для вас лайфхак.

Заменить дезодорант можно перекисью водорода. Это средство отлично убивает бактерии, являющиеся источником неприятного запаха потного тела.

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