Не выбрасывайте старые подушки – пригодятся для грядок на даче

Опытные дачники знают, как обезопасить растения от насекомых.

Возьмите старые подушки и достаньте из них немного наполнителя. С помощью белой воздушной массы можно избавиться от вредных насекомых.

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Синтепон и холлофайбер могут стать эффективной защитой от насекомых. Тля и муравьи не смогут подняться по деревьям, если обмотать стволы растений наполнителями. Об этом рассказали в телеграм-канале «Дача/Мой домик».