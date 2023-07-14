«Не рекомендую жениться»: астролог посоветовала не принимать серьезных любовных решений этим знакам

Эксперт по эзотерике рассказала, кому из знаков придется несладко в ближайшее время.

С 20 июля и по 7 сентября астролог не советует жениться и выходить замуж. Все дело в ретроградном движении Венеры, которая отвечает за любовь и личную жизнь.

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Астролог обратилась к Тельцам, Весам, Скорпионам, Овнам и Близнецам, чтобы предостеречь их.