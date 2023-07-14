Развести водой и опрыскать: помидоры пойдут в бешеный рост — готовим подкормку дома, никакой химии

Подкормку для помидоров можно сделать дома своими руками. Чтобы томаты пошли в рост и дали большой урожай, во второй половине июля их надо подкормить комплексными удобрениями.
Хороший результат дает внесение удобрения, которое состоит из трех ингредиентов - золы, борной кислоты и йода.
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Нужно развести 1,2-2 л пепла в пяти литрах кипятка, когда смесь остынет, добавить еще десять литров воды. Затем можно вводить тридцать капель аптечного йода и половину чайной ложки борной кислоты.
Ровно через сутки раствор нужно разбавить водой в соотношении один к десяти и опрыскать им помидоры.
По материалам belnovosti.by.