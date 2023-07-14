Развести водой и опрыскать: помидоры пойдут в бешеный рост — готовим подкормку дома, никакой химии

Нужно развести 1,2-2 л пепла в пяти литрах кипятка, когда смесь остынет, добавить еще десять литров воды. Затем можно вводить тридцать капель аптечного йода и половину чайной ложки борной кислоты.

Ровно через сутки раствор нужно разбавить водой в соотношении один к десяти и опрыскать им помидоры.

По материалам belnovosti.by.