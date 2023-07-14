Как избавиться от волос на теле за 20 минут: без боли, бритвы и специальных средств

Если вы предпочитаете бороться с нежелательной растительностью самостоятельно, обязательно присмотритесь к данному рецепту. Ведь, несмотря на доступные ингредиенты, эта смесь творит настоящие чудеса.

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Чтобы избавиться от нежелательных волос, нужно взять 1 ст ложку пищевой соды, 2 ст ложки сока лимона, 1 ст ложку зубной пасты и 2 ст ложки перекиси водорода 3%.

Вводите компоненты по очереди. Сначала смешайте соду с лимонным соком. Дождитесь окончания реакции. Затем добавьте зубную пасту и перекись.

Нанесите готовое средство на проблемные участки тела и оставьте воздействовать на 15 минут.

Когда время пройдет, удалите волосы с помощью куска марли и вымойте кожу чистой прохладной водой.

Источник: cpykami.ru