Борщ станет наваристее, ароматнее и ярче: просто положите это в кастрюлю в конце варки — сметана тут ни при чем

Наваристый борщ в тарелке. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет добиться совершенства во всем.

У каждой хозяйки свой рецепт борща и свои лайфхаки, как сделать это первое блюдо вкуснее, ароматнее и аппетитнее.

Бывалые кулинары раскрыли еще один свой секрет приготовления борща. В конце варки следует добавить в кастрюлю небольшой кусочек сливочного масла. Оно подарит борщу неповторимый аромат, сделает его ярче и подружит между собой ингредиенты еще лучше.

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Сливочное масло, добавленное в борщ, выполняет роль соуса, выравнивая вкус. Объем масла зависит от кастрюли. В среднем нужно примерно 80 граммов.

Вводить сливочное масло можно не только в уже почти готовый борщ, но и в пережарку.

По материалам belnovosti.by

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