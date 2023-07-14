Борщ станет наваристее, ароматнее и ярче: просто положите это в кастрюлю в конце варки — сметана тут ни при чем

У каждой хозяйки свой рецепт борща и свои лайфхаки, как сделать это первое блюдо вкуснее, ароматнее и аппетитнее.

Бывалые кулинары раскрыли еще один свой секрет приготовления борща. В конце варки следует добавить в кастрюлю небольшой кусочек сливочного масла. Оно подарит борщу неповторимый аромат, сделает его ярче и подружит между собой ингредиенты еще лучше.

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