Борщ станет наваристее, ароматнее и ярче: просто положите это в кастрюлю в конце варки — сметана тут ни при чем

У каждой хозяйки свой рецепт борща и свои лайфхаки, как сделать это первое блюдо вкуснее, ароматнее и аппетитнее.
Бывалые кулинары раскрыли еще один свой секрет приготовления борща. В конце варки следует добавить в кастрюлю небольшой кусочек сливочного масла. Оно подарит борщу неповторимый аромат, сделает его ярче и подружит между собой ингредиенты еще лучше.
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Сливочное масло, добавленное в борщ, выполняет роль соуса, выравнивая вкус. Объем масла зависит от кастрюли. В среднем нужно примерно 80 граммов.
Вводить сливочное масло можно не только в уже почти готовый борщ, но и в пережарку.
По материалам belnovosti.by