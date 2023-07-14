«Выкладывать мокрой ложкой»: сырники получатся идеально нежными

Стало известно, как приготовить вкусные и пышные сырники.
Профессиональные кулинары советуют взять творог, а также творожную массу с изюмом, одно яйцо, муку, разрыхлитель, сахар и соль.
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«Все сложить в миску, хорошо вымесить (миксер в помощь). Выкладывать мокрой ложкой и обжаривать на самом маленьком огне, несколько раз переворачивая», – отметили авторы рецепта в беседе с moslenta.ru.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как выбрать качественную колбасу.