«Выкладывать мокрой ложкой»: сырники получатся идеально нежными

Стало известно, как приготовить вкусные и пышные сырники.

Профессиональные кулинары советуют взять творог, а также творожную массу с изюмом, одно яйцо, муку, разрыхлитель, сахар и соль.

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