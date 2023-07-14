Если нет дезодоранта: избавиться от запаха пота поможет это средство для макияжа — нанесли на подмышки, и готово

Девушка показывает красивые подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто сильно потеет в жару.

Так бывает, дикая жара, вы вспотели, нужно срочно освежить подмышки, а дезодоранта с собой нет.

Но возможно, в вашей косметичке есть пудра, она и поможет быстро подсушить подмышки и избавиться от неприятного запаха. Содержащийся в пудре тальк на какое-то время поможет спастись от выделения пота.

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Припудривайте подмышки пудрой, предварительно нанеся ее на салфетку. Повторять процедуру придется примерно один раз в час или реже. Все зависит от интенсивности потоотделения.

По материалам infoniac.ru

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