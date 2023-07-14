Как прогнать всех гусениц и слизней с капустной грядки: поможет жгучая смесь — ловите рецепт

Если вашу капусту то тут, то там грызут слизни и гусеницы, немедленно укажите им на калитку. В противном случае вы можете остаться без урожая.

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Избавиться от вредителей легко. Нужно просто угостить их специальным составом из горчицы и жгучего перца.

Чтобы приготовить эффективное средство, насыпьте в ведро 5 столовых ложек горчичного порошка и залейте его 1 литром кипятка. После этого оставьте емкость в покое на 3 суток.

Когда время пройдет, добавьте к горчице 8 литров воды, 1 столовую ложку красного перца и 2 столовые ложки кальцинированной соды.

Готовый состав следует щедро распылить на листья растений. Можете не сомневаться: вредители тут же захотят убежать из вашего огорода.

Обработку рекомендуется повторять после каждого дождя. Такого количества состава вам хватит на месяц, не меньше.

Источник: gorodche.ru