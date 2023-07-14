Аналитики назвали две важные даты в июле для курса евро и доллара: что может произойти уже на следующей неделе

Рубль уже третий месяц продолжает неуклонно дешеветь. Вот и в эту пятницу, 14 июля, национальная валюта на торгах на Московской валютной бирже вновь уступила в цене доллару, евро и юаню.

Курс доллара на шестнадцать часов московского времени на бирже рос на 13 копеек, до 90,24 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,62 рубля, евро — на 35 копеек, до 101,32 рубля.

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