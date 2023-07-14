Этот лайфхак поможет добиться идеального макияжа - возьмите ватную палочку в зубы

Стало известно, как использовать ватные палочки во время макияжа.

Оказалось, что палочками не поправляют неудачные линии на лице. А предотвращают их появление.

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Если взять палочку в зубы, удастся нанести помаду максимально ровно. Благодаря тому, что в уголках рта будет ватная палочка, помада ляжет ровно и не замарает кожу. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.