Чем полить петунию, если листья стали тусклыми и начали желтеть — есть рецепт

Если вы стали замечать, что листья петунии начали стремительно желтеть, хотя до заморозков еще долго, да и в целом растение стало выглядеть как-то тускло — вероятнее всего, вашим цветам не хватает железа.

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Восполнить дефицит этого полезного элемента можно с помощью магазинных препаратов. Но опытные садовники предпочитают смешивать удобрения самостоятельно.

Чтобы получить эффективную подкормку для петунии, нужно взять 4 литра воды, 10 граммов лимонной кислоты и 16 граммов железного купороса.

Полученное средство следует вносить строго под корень. Процедуру можно повторять по мере высыхания почвы. Будьте внимательны: на листья жидкость попадать не должна. Иначе растение может получить ожог.

Источник: ogorod.ru