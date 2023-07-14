«Будет иметь светлый цвет»: эксперт назвала, где и как искать качественное растительное масло

Растительное масло. Фото: Global Look Press 

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова поделилась важной информацией.

Стало известно, как выбрать качественное растительное масло.

Оказалось, что нужно внимательно смотреть на место продажи масла. Подсолнечное масло не любит жару и свет. И присмотритесь к цвету жидкости.

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«Хорошее рафинированное масло, скорее всего, будет иметь светлый цвет, и оно должно быть прозрачным, без помутнения. Если рафинированное масло мутное, от покупки лучше отказаться», – отметила эксперт.

«А вот в нерафинированном масле небольшой осадок – обычное дело, это полезные для организма фосфолипиды, они не вырабатываются организмом и должны поступать в него с пищей», – добавила специалист в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее эксперт рассказала, как правильно выбирать на прилавках колбасу.

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