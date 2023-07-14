«Будет иметь светлый цвет»: эксперт назвала, где и как искать качественное растительное масло

Стало известно, как выбрать качественное растительное масло.
Оказалось, что нужно внимательно смотреть на место продажи масла. Подсолнечное масло не любит жару и свет. И присмотритесь к цвету жидкости.
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«Хорошее рафинированное масло, скорее всего, будет иметь светлый цвет, и оно должно быть прозрачным, без помутнения. Если рафинированное масло мутное, от покупки лучше отказаться», – отметила эксперт.
«А вот в нерафинированном масле небольшой осадок – обычное дело, это полезные для организма фосфолипиды, они не вырабатываются организмом и должны поступать в него с пищей», – добавила специалист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперт рассказала, как правильно выбирать на прилавках колбасу.