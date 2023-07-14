«Будет иметь светлый цвет»: эксперт назвала, где и как искать качественное растительное масло

Стало известно, как выбрать качественное растительное масло.

Оказалось, что нужно внимательно смотреть на место продажи масла. Подсолнечное масло не любит жару и свет. И присмотритесь к цвету жидкости.

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