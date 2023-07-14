Как приготовить малиновое варенье, чтобы ягода осталась целой — трюк от шеф-повара

Приготовить малиновое варенье таким образом, чтобы ни одна ягодка не развалилась — мечта многих хозяек. Однако провернуть такой трюк получается только у профессионалов.

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Шеф-повар Георгий Матвеев рассказал о том, как можно получить идеальное малиновое лакомство.

Для начала эксперт советует поместить свежую ягоду в морозильную камеру. Сделайте это заранее, чтобы малина была слегка твердой.

Затем следует распределить ягодку по банкам. И только после этого можно приступать к приготовлению сахарного сиропа.

Как только сладкая масса закипит, нужно тут же распределить ее по емкостям с ягодой и закрутить банки.

Если вы хотите получить желеобразную массу, положите в сироп немного пектина. По словам специалиста, с такой добавкой варенье станет похоже на мармелад.

Источник: gorodovoy.ru