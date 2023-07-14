Никаких размытых формулировок: будьте осторожнее при выборе колбасы

Стало известно, какую колбасу точно не стоит брать с полок магазинов.
Эксперт рассказала, какие слова на этикетке станут маркерами плохого продукта.
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«Красное мясо может внести вклад в канцерогенез. То есть повысить вероятность сбоев в работе клеток и их перерождение в раковые. Согласно ВОЗ, норма красного мяса – 70 граммов в день. При этом в рационе следует поддерживать соотношение 50/50 животного и растительного белка», – рассказала эксперт в беседе с vnimanie.pro.
«Названия должны быть такими же либо очень похожими на те, как называются эти части животных на рынке или в мясном магазине. Если вы видите размытые формулировки в духе «птичье мясо», «мясо птицы механической обвалки», значит, нет гарантий, что колбаса изготовлена действительно из мяса, а не каких-либо отходов мясной промышленности», – добавила специалист.
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