Никаких размытых формулировок: будьте осторожнее при выборе колбасы

«Названия должны быть такими же либо очень похожими на те, как называются эти части животных на рынке или в мясном магазине. Если вы видите размытые формулировки в духе «птичье мясо», «мясо птицы механической обвалки», значит, нет гарантий, что колбаса изготовлена действительно из мяса, а не каких-либо отходов мясной промышленности», – добавила специалист.