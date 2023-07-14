Упадет или поднимется? Что будет с рублем до конца лета: аналитики дали четкий расклад по поводу курса валют

Рубль в последнее время непрерывно дешевеет, сильно уступая позиции во время торгов на Московской валютной бирже. Не стала исключением и эта пятница, 14 июля. Рубль продолжил снижение по отношению к евро и доллару.

На этом фоне финансовые аналитики делают осторожные прогнозы, уверяя, что резких скачков ни вверх, ни вниз рубль уже делать не будет.