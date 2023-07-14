Упадет или поднимется? Что будет с рублем до конца лета: аналитики дали четкий расклад по поводу курса валют

Рубль в последнее время непрерывно дешевеет, сильно уступая позиции во время торгов на Московской валютной бирже. Не стала исключением и эта пятница, 14 июля. Рубль продолжил снижение по отношению к евро и доллару.
На этом фоне финансовые аналитики делают осторожные прогнозы, уверяя, что резких скачков ни вверх, ни вниз рубль уже делать не будет.
«Ожидать падения до 120 рублей за доллар, как это было зимой 2022 года, или, напротив, укрепления до 50 рублей за доллар, как это было прошлым летом, сегодня не приходится. Для этого нет никаких оснований», — отметил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
Эксперты уверены, что в ближайшее время Центробанк предпримет какие-то шаги, которые позволят рублю укрепиться. При этом финансовые аналитики предупреждают, что волатильность национальной валюты сохранится.
«К концу лета рубль, скорее всего, стабилизируется, укрепившись от текущих значений. При этом он, вероятно, останется довольно волатильным. Его колебания будут происходить в довольно широком диапазоне, порядка 80-88 за доллар», — считает Николай Кузнецов.
По материалам 1prime.ru