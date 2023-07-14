Положите перед сном семь листочков лавра в унитаз — утром будете в полном восторге

Хозяйки советской закалки не привыкли тратиться на дорогую бытовую химию. Они не видят в этом никакого смысла, так как умеют наводить чистоту и порядок с помощью подручных средств.

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Например, чтобы избавиться от неприятного запаха в туалете и очистить унитаз от бактерий, они готовят настой из листьев лаврового дерева. Средство очень эффективное. Обязательно попробуйте им воспользоваться.

Чтобы получить чудесный состав, нужно взять 7 лавровых листочков и залить их стаканом кипятка. После это следует подождать 5-10 минут и вылить содержимое кружки в чашу унитаза.

Утром вы обнаружите приятный сюрприз. Сантехника будет благоухать чистотой!

Источник: womanhit.ru