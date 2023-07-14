Одуванчики исчезнут: достаточно вооружиться этим садовым инструментом

Эксперты рассказали, как избавиться от одуванчиков на даче.
Оказалось, только один метод будет рабочим в борьбе с надоедливым сорняком. Важно избавиться от одуванчиков с корнями. В этом случае вы забудете про сорную траву в своем огороде.
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Специалисты предлагают купить совок с длинной рабочей частью, не менее 20 см. Благодаря этому удастся избавиться от сорняков, сообщили в Express.co.uk.
Напомним, ранее стала известна подкормка для томатов.