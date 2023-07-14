«Собирает на вас информацию»: эти три знака самые коварные и завистливые

Астролог назвала самых коварных знаков.
Следует быть осторожнее со Скорпионами, Рыбами и Девами.
«Скорпион – это человек-рентген, он видит насквозь. Если Скорпион задает много вопросов, значит, он собирает на вас информацию, которая, возможно, сыграет против вас», – отметила эксперт.
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«Мало кто знает, что именно мошенники часто попадаются под знаком Рыб. Очень часто именно Рыбы могут строить из себя жертву, и в этой роли им комфортно. Так они и достигают желаемого», – добавила астролог.
«Дева может руководить, и если план зависит от коллектива, то им совершенно безразлично, кто заболел или не успевает. У них есть цель, а настроения коллектива они не учитывают», – заключила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее астролог назвала людей, у которых исполнятся мечты 15 и 16 июля.