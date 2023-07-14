«Собирает на вас информацию»: эти три знака самые коварные и завистливые

Астролог назвала самых коварных знаков.

Следует быть осторожнее со Скорпионами, Рыбами и Девами.

«Скорпион – это человек-рентген, он видит насквозь. Если Скорпион задает много вопросов, значит, он собирает на вас информацию, которая, возможно, сыграет против вас», – отметила эксперт.

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