Что делать, если перец не наращивает массу плодов: нужна особая подкормка — сразу попрет

Если перец никак не хочет радовать вас крупными мясистыми плодами, вероятнее всего, дело в высокой кислотности почвы. В идеале показатель рН должен быть в районе 5-6.

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Поэтому выясните характеристики грунта на ваших грядках. И если кислотность повышена, то внесите специальную подкормку.

Для приготовления удобрения смешайте 1 стакан измельченного в порошок мела, 1 большую ложку мочевины и 10 литров отстоянной воды. Оставьте полученный состав на пару часов. А затем используйте для полива.