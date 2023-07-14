«Успешна реализация проектов»: астролог рассказала, у кого сбудутся все мечты 15 и 16 июля

Исполнение мечты. Фото: соцсети

Елена Мун поделилась приятными новостями со всеми знаками.

Астролог рассказала, кому из знаков повезет 15 и 16 июля.

Эксперт в мире астрологии отметила тех, кто сможет быстро принять решение и помочь не только себе, но и другим.

«Время реализации, претворения в жизнь задумок и планов, получаем плоды от ранней деятельности. Успешна реализация проектов, благотворительная деятельность, пожертвования», – добавила астролог в беседе с vnimanie.pro.

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«Из-за чрезмерной доверчивости есть риск стать жертвой обмана. Сейчас не время планирования, но время действий», – предупредила эксперт по эзотерике.

Напомним, ранее эксперты рассказали, кто из знаков разбогатеет в июле.

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