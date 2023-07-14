«Успешна реализация проектов»: астролог рассказала, у кого сбудутся все мечты 15 и 16 июля

Астролог рассказала, кому из знаков повезет 15 и 16 июля.
Эксперт в мире астрологии отметила тех, кто сможет быстро принять решение и помочь не только себе, но и другим.
«Время реализации, претворения в жизнь задумок и планов, получаем плоды от ранней деятельности. Успешна реализация проектов, благотворительная деятельность, пожертвования», – добавила астролог в беседе с vnimanie.pro.
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«Из-за чрезмерной доверчивости есть риск стать жертвой обмана. Сейчас не время планирования, но время действий», – предупредила эксперт по эзотерике.
Напомним, ранее эксперты рассказали, кто из знаков разбогатеет в июле.