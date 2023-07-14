Сделайте это с чесноком перед уборкой урожая: станет крупнее и будет дольше храниться — деревенский трюк

Фото: freepik.com/freepik

Речь не о том, чтобы завязать перья узлом!

Опытные огородники утверждают, что к уборке чеснока нужно готовиться заранее. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В идеале у вас должно быть в запасе не менее 14 дней. Так как именно за пару недель до сбора урожая рекомендуется отменить полив грядок. 

Ограничение в воде вводится не просто так. Благодаря этой хитрости головки приобретут более насыщенный вкус и будут дольше храниться.

В это же время следует немного оголить луковицы. Это действие обеспечит дополнительное поступление кислорода к корням чеснока. Что подстегнет овощ к набору массы.

Источник: издание belnovosti.by

Читайте также