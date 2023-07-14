«Спешит на два месяца»: эксперт ответил, почему в Москве осенняя погода

Стало известно, какая погода ждет россиян в июле.
Эксперт прогноза погоды отметил, что похолодание бывает редко. Но в этом году именно этот случай.
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«Погода или спешит на два месяца, или опаздывает. Связано это похолодание с воздействием циклона», – заявил Роман Вильфанд в беседе с tass.ru.
Текущие температуры в столице фиксируются раз в 30-40 лет. Синоптик добавил, что сейчас на улицах Москвы майская или сентябрьская погода, но не июльская.
Напомним, ранее синоптики рассказали о жаркой погоде в России.