«При отсутствии документов»: за что дачникам гарантирован штраф

Стало известно, почему владельцы садовых участков могут быть оштрафованы.

Причиной штрафа может оказаться колодец на вашем участке.

«На владельцев дачных участков могут наложить штраф при отсутствии документов, разрешающих постройку», – отметил эксперт.

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