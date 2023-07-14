«При отсутствии документов»: за что дачникам гарантирован штраф

Дача. Фото: Global Look Press 

Адвокат Шон Бетрозов предупредил россиян.

Стало известно, почему владельцы садовых участков могут быть оштрафованы.

Причиной штрафа может оказаться колодец на вашем участке.

«На владельцев дачных участков могут наложить штраф при отсутствии документов, разрешающих постройку», – отметил эксперт.

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«Так, например, расстояние между колодцем и зданиями должно составлять не меньше 12 метров. Глубина колодца – не более 5 метров. Выкачивание воды из колодца – не более 100 кубометров воды», – добавил юрист в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее дачникам дали подсказку, как сделать идеальную подкормку для роз.

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