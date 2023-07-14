Чем полить хилые кусты гортензии, чтобы они продержались до осени — зацветут с новой силой

Если вы стали замечать, что гортензия выглядит вялой, то дело в нехватке питательных веществ. К счастью, это легко исправить.

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Обязательно побалуйте кусты хлебной подкормкой. Она даст растению силы продолжить цветение.

Чтобы приготовить эффективное удобрение, нужно налить в емкость 3 литра воды, затем положить в нее 3 литра сухарей и такое же количество измельченных сорняков. После этого необходимо накрыть ведро крышкой и убрать в дальний угол на неделю.

Готовый настой следует пропустить через фильтр, разбавить водой в соотношении 1:5 и полить им каждое растение. Эта процедура обеспечит гортензию всем необходимым набором питательных веществ. Ваш сад будет прекрасно выглядеть до поздней осени!

Источник: издание belnovosti.by