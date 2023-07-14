Всего 2 капли, и вонь из раковины больше не побеспокоит — убедитесь сами

Если неприятный запах из раковины не спешит исчезать даже после прочистки труб, то этот лайфхак вам точно пригодится.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Все просто. Запаситесь флакончиком любого эфирного масла, которое вам по душе. Подойдите к проблемному объекту и налейте прямо в слив пару капель ароматного средства.

После этого уберите масло в сторону и вылейте в раковину стакан кипятка. На этом все. Можете смело дышать полной грудью. Неприятный запах больше вас не побеспокоит.

Источник: YouTube-канал MrsNatalie