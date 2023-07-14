Как очистить огород от слизней с помощью кефира: сами приползут — нужно только собрать

Если на вашем участке расплодились слизни, не спешите бежать в садовый магазин за препаратами против вредителей. Лучше сходите в супермаркет за пакетом кефира. Этот продукт поможет решить вопрос быстрее, а главное, безопаснее, чем любая химия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Все просто. Дождитесь вечера. Возьмите 2 кирпича. Поставьте их возле грядок, где были замечены слизни. Затем положите на кирпичи деревянную доску, предварительно обмазав ее нижнюю сторону кефиром. И отправляйтесь по своим делам.

К утру вы найдете кучу слизней рядом с приманкой. Вам останется просто собрать вредителей и поступить с ними по собственному усмотрению. Повторяйте трюк по мере необходимости.

Источник: strana39.ru