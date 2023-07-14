Нагар слезет со сковородки как лизун: смешиваем соду, соль и уксус

Наши бабушки и знать не знали о дорогих средствах для посуды, которые сейчас продаются в магазинах по баснословной цене. Они пользовались народными методами - ничуть не хуже по качеству.

Если вам нужно оттереть закоренелый нагар со сковородки - смешайте в отдельной посуде соль, соду и уксус так, чтобы получилась кашица.

Обмажьте полученной смесью сковородку и оставьте на два часа. После - смойте грязь. Нагар сползет сам, вам нужно будет только промыть сковородку в воде.

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