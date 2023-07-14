Объявлен курс доллара на 21 июля: начинается новая фаза, «американец» может рухнуть

Курс доллара продолжает держаться на высоких позициях. В пятницу, 14 июля, «американец» стоит около 91 рубля, чего не было с марта прошлого года.

Однако экономические аналитики уверены, что на следующей неделе ситуация может измениться, если вмешается Центробанк.

«Если в ЦБ повысят ставку с 7,5% до 8,00%, то реакция рубля может быть нейтральной. А вот если больше, то возможно локальное укрепление даже до 80 рублей за доллар», - заявила экономист Екатерина Константинова.

Произойдет все 21 июля, ждем.

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