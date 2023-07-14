Залейте копеечное средство в унитаз на ночь — утром будет сверкать как бриллиант

Унитаз можно очистить от желтых пятен и известковых разводов с помощью копеечного средства. Не надо покупать в магазине дорогую бытовую химию. Горничные советуют присмотреться к бюджетной «Белизне».

Просто залейте средство в унитаз на ночь и оставьте. Утром потрите ершиком грязь — она тут же отпадет. Вам останется только смыть воду — «трон» засияет.

Кстати, «Белизну» лучше брать в гелеобразном состоянии, чем в жидком. Так будет эффективнее.

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