Никакого уксуса и соды: прочистили слив без троса - вся грязь выскочила тут же

Иногда сливы забиваются настолько, что никакие дорогие бытовые средства из магазина не помогают. Народный средства из серии уксуса и соды - тоже.

А все потому, что грязь не всегда можно растворить, ее можно только достать. И если рядом нет троса, то поможет обычная пластиковая трубочка для коктейлей, так советуют сантехники.

Надрежьте ее под углом примерно в 45 градусов - так, чтобы получились острые уголочки. И опускайте в слив, подвигайте внутри.

Уголки в итоге зацепят скопившуюся в сливе грязь, и вы сможете ее тут же вытащить наружу.

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