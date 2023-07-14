Назван российский крем не хуже элитного израильского: снимает отеки и покраснения

Эксперты «МаркиКачества» составили рейтинг российских бюджетных кремов, которые ничем не хуже по качеству израильских элитных. И возглавило так называемый хит-парад средство под брендом Kora Phytocosmetics.

Стоит крем 500 рублей, в составе содержит витамин С. Средство не уступает Holy Land With Vitamin C, средняя цена которого в магазинах от 2600 рублей.

Специалисты подчеркнули, что продукт увлажняет, легко впитывается, оказывает восстанавливающее действие, а также устраняет покраснения и снимает отеки.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».