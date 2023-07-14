Помидоры покраснеют раньше, чем у соседа, даже на открытом грунте: раскрываем секрет

Как только помидоры начинают давать урожай, садоводы расслабляются. И совершают ошибку. Потому что без должного ухода и удобрения овощи долго не краснеют, особенно на открытом грунте. Поэтому важно в период плодоношения заботиться о грядках.

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Самое время подпитать кусты. В этот период опытные дачники дают помидорам «Пекацид», а также монофосфат калия. Их размешивают в 10 литрах воды (15 г монофосфата калия и 20 г «Пекацида»), затем сразу же осуществляют полив.

По материалам сайта Belnovosti