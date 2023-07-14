Малосольные огурцы - пальчики оближешь: просолятся за секунду, есть можно сразу - секрет тут

Для экспресс-закуски понадобится килограмм огурцов и пакет. Нарежьте овощи на четвертинки и в пакет, туда же по ложке сахару и соли, четыре зубчика порезанного чеснока, щепоть рубленного укропа.

Завяжите мешок, как следует встряхните – кушать уже можно. Для более крепкого посола можно оставить на полчаса в холодильнике.

По материалам сайта Oka