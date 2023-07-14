Малосольные огурцы - пальчики оближешь: просолятся за секунду, есть можно сразу - секрет тут

Первые огурцы на грядке уже пошли, и хозяйки спешат на кухню – готовить любимую летнюю дачную закуску. Разумеется, речь идет о малосольных огурчиках. Предлагаем долго не возиться с приготовлением, сделать все по-быстрому, да и есть сразу.
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Для экспресс-закуски понадобится килограмм огурцов и пакет. Нарежьте овощи на четвертинки и в пакет, туда же по ложке сахару и соли, четыре зубчика порезанного чеснока, щепоть рубленного укропа.
Завяжите мешок, как следует встряхните – кушать уже можно. Для более крепкого посола можно оставить на полчаса в холодильнике.
По материалам сайта Oka